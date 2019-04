Malore in casa a Lentate, strada chiusa e arriva l’elisoccorso Via Bizzozzero chiusa al traffico a Camnago di Lentate, nel pomeriggio di martedì 16 aprile, per permettere i soccorsi a una donna di 46 anni colta da malore nella sua abitazione. Sul posto, oltre a un’ambulanza della Croce rossa di Misinto è giunta anche un’eliambulanza da Como.

Via Bizzozzero chiusa al traffico a Camnago di Lentate sul Seveso, nel pomeriggio di martedì 16 aprile, per permettere i soccorsi a una donna di 46 anni colta da malore nella sua abitazione. Sul posto, oltre a un’ambulanza della Croce rossa di Misinto è giunta anche un’eliambulanza da Como. Dopo 45 minuti trascorsi sul posto per stabilizzarne le condizioni la paziente è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

La strada chiusa al traffico

(Foto by Edoardo Terraneo)

