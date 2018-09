Malore in campo a Briosco, un calciatore 20enne a Niguarda con l’elisoccorso

Malore nel pomeriggio di domenica 30 ottobre nel centro sportivo Pietro Rossini di via Magellano, a Briosco: nella fase di riscaldamento un 20enne si è accasciato a terra, in campo, sotto gli occhi dei compagni, dell’allenatore e dello staff che hanno immediatamente dato l’allarme. E’ stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice giallo.