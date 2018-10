Malore in auto a Giussano: grave un uomo di 85 anni Soccorsi a Giussano nel pomeriggio di venerdì: un uomo di 85 anni, in auto con la moglie, ha accusato un malore ed è stato soccorso in piazza Carducci da un volontario e un medico. È stato trasportato in gravi condizioni a Desio.

Si è sentito male mentre si trovava in auto con la moglie a Giussano. Un uomo di 85 anni, residente in paese, è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale per un malore cardiaco che l’ha colto all’altezza di piazza Carducci. La donna si è accorta della situazione e ha accostato, chiedendo aiuto: i primi a intervenire sono stati un volontario della Croce Bianca locale, che si trovava nella vicina farmacia di via Catalani, e il medico di uno studio sulla via. Poi sul posto sono intervenuti i soccorsi. È successo pochi minuti dopo le 16.30 di venerdì 12 ottobre.

Nello stesso momento un uomo, di 54 anni, è stato male davanti alla stazione dei carabinieri di piazza Prealpi. In questo caso però la situazione si è risolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA