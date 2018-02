Malore fatale in ditta a Brugherio: muore operaio di 24 anni È stato dichiarato lo stato di morte cerebrale per il 24enne di Sesto San Giovanni che venerdì è stato colpito da un attacco cardiaco mentre lavorava in una ditta a Brugherio.

È stato dichiarato lo stato di morte cerebrale per Francesco Calzone, il 24enne di Sesto San Giovanni che venerdì è stato colpito da un attacco cardiaco mentre lavorava in una ditta a Brugherio. Il giovane, padre di una bimba di soli 3 mesi, era stato ingaggiato da una cooperativa di lavoro e da pochissimi giorni aveva iniziato come mulettista. Al momento del malore stava spostando della merce. Nel primo pomeriggio è stato notato da un collega che stava andando a bere il caffè. Sembrava stare bene. Dieci minuti dopo era a terra privo di sensi. All’inizio si è pensato a un infortunio, ma i primi accertamenti hanno rilevato che si è trattato di un malore. Martedì pomeriggio è stato dichiarato in stato di morte cerebrale dal personale medico del San Gerardo di Monza.

(*notizia modificata il 15 febbraio alle 9.50)

