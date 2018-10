Malore fatale a Concorezzo: l’addio commosso a Carlo Cirignola Non ce l’ha fatta Carlo Cirignola, 53 anni, che venerdì scorso si era sentito male in centro a Concorezzo mentre lavorava. Molto conosciuto, su facebook il ricordo commosso degli amici.

Non ce l’ha fatta Carlo Cirignola, 53 anni, che venerdì scorso si era sentito male in centro a Concorezzo mentre lavorava. L’uomo si è spento poco dopo il suo arrivo all’ospedale di Vimercate. Residente a Caponago ha accusato un malore mentre si trovava nel bar di via Libertà e stava consegnando il latte al titolare della “Caffetteria del centro”.

La foto postata dal gruppo facebook Sei di Monza se per salutare Carlo Cirignola

Immediatamente erano stati allertati i soccorsi e sul posto si erano precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. Era stato utilizzato il defibrillatore, prima della disperata corsa in pronto soccorso.



Conosciuto da molti per il suo ruolo di fornitore del latte per diversi bar della zona, la notizia della sua scomparsa ha lasciato molte persone sconvolte e sorprese per l’accaduto. In tanti hanno espresso il proprio cordoglio per la perdita dell’amico anche attraverso il profilo Facebook di Cirignola. «Caro Carlo, quando è arrivata la terribile notizia, così fulminea, ho sentito un fuoco dentro. Il dolore lacerante di una pugnalata dritta al cuore e tanta rabbia – ha scritto un’amica sulla sua bacheca - L’impulso di spaccare tutto quel che mi circondava. Poi mi sono soffermata a pensare, mi sono pian piano placata perché so che tu non vorresti. Tu eri dolce, pacato e sensibile. Hai saputo rendere più lievi le sofferenze di molti».

Anche nei gruppi facebook monzesi a cui era iscritto molti hanno l’hanno salutato ricordando la generosità e la “grande sensibilità verso il prossimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA