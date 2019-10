Malore al parco di Monza: uomo di 35 anni rianimato e soccorso dai carabinieri Un uomo di 35 anni è stato trasportato all’ospedale in codice rosso ed è vivo grazie alla prontezza di chi l’ha visto crollare a terra e dei soccorsi. L’allarme è scattato sabato mattina nel parco di Monza. Sul posto i carabinieri col defibrillatore, ambulanza, automedica e elisoccorso.

È stato trasportato all’ospedale in codice rosso ed è vivo grazie alla prontezza di chi l’ha visto crollare a terra e dei soccorsi. L’allarme al parco di Monza è scattato intorno alle 11: una chiamata per una persona in arresto cardiaco in viale Cavriga, un uomo di 35 anni. In attesa dell’ambulanza, attivata insieme ad automedica e elisoccorso, i presenti hanno iniziato a eseguire il massaggio cardiaco. Nel frattempo dalla centrale è stato richiesto anche l’intervento dei carabinieri che sulle pattuglie hanno in dotazione il defribillatore. Sono stati proprio loro ad arrivare in posto: applicando il defibrillatore sono stati decisivi, all’arrivo dei soccorritori il paziente stava già respirando autonomamente. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale San Gerardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA