Malata terminale all’hospice di Giussano: Eugenia realizza un sogno e sposa il suo Giancarlo Eugenia Cason, 66 anni, di Carate Brianza, venerdì 19 marzo è convolata a nozze con Giancarlo Casiraghi, il suo grande amore. Presenti anche il figlio di Eugenia e due amiche, che hanno fatto da testimoni, oltre al primario del reparto.

Ha voluto sposare l’amore della sua vita: momenti davvero speciali ed emozionanti all’hospice di Giussano grazie alla collaborazione di Arca che hanno contribuito a realizzare il sogno di Eugenia Cason, 66 anni, di Carate Brianza, malata terminale che è convolata a nozze con Giancarlo Casiraghi, il suo grande amore. Per tutto il tempo si sono tenuti per mano e guardati negli occhi come due giovanissimi innamorati.

Il matrimonio è stato celebrato in reparto, venerdì sera, 19 marzo, con l’aiuto di alcuni dei camici arancioni, che hanno reso l’evento degno dell’occasione; seppure a distanza, infatti, sono riusciti in poco tempo a rendere la cerimonia di Eugenia ancora più emozionante. Hanno preparato una torta al cioccolato, acquistato un bouquet di fiori e un regalo che poi hanno fatto consegnare alla coppia di sposi, attraverso uno dei volontari, Marco Casati, presente con un duplice ruolo: volontario Arca ma anche dirigente comunale nel ruolo di pubblico ufficiale. E insieme alla funzionaria dell’anagrafe Paola Arrigoni hanno poi celebrato il matrimonio.

Presente alle nozze anche il figlio di Eugenia, Samuele, e due amiche, che hanno fatto da testimoni, oltre al dottor Matteo Beretta, primario del reparto. Tantissima l’emozione e grande la gioia di tutti compresa quella delle infermiere che si sono improvvisate fotografe e hanno aiutato la sposa a prepararsi.

Un piccolo gesto colmo di affetto che ha reso indimenticabile questa unione piena di amore e forza, tra Eugenia e Giancarlo, i quali hanno voluto ringraziare l’associazione Arca per la vicinanza dimostrata e la partecipazione. Non è la prima volta che si celebrano matrimoni in hospice, già in passato altri ospiti avevano realizzato questo desiderio.

