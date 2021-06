Mala movida a Vimercate: i residenti scrivono al prefetto di Monza A Vimercate problemi di ordine pubblico tra piazza Linificio e piazza Europa, dicono i residenti della zona: per questo hanno scritto al prefetto di Monza. Dell’appello si fa portavoce anche il parlamentare leghista Capitanio.

Ci sono problemi di ordine pubblico a Vimercate? Per il parlamentare della Lega Massimiliano Capitanio sì ed è per questo che ha chiesto al prefetto di Monza di intervenire. L’area in cui sono stati registrati disagi da parte dei residenti si concentrano tra piazza del Linificio e piazza Europa. A sollevare il problema sono stati proprio i cittadini che vivono nella zona, firmatari (ci sono 130 famiglie) di una lettera inviata allo stesso prefetto Patrizia Palmisani.

Capitanio ha segnalato alla prefettura di avere “avuto modo di vedere foto e video fatti da alcune famiglie e, purtroppo, non posso che confermare evidenti problemi di ordine pubblico e di disturbo della quiete pubblica in piazza del Linificio e in piazza Europa a Vimercate”.

Per il leghista è “chiaro che a tutti è richiesto un minimo di tolleranza” per non togliere altro terreno sotto i piedi al settore commerciale e della ristorazione, ma “i regolamenti comunali e di polizia locale vanno rispettati e fatti rispettare. È giusto tornare alla normalità dopo la fine del lockdown, ma rispetto per le persone e senso civico non devono mai venire meno”.

