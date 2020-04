Maialino non resiste alla passeggiata: in fuga da Lentate sul Seveso a Carimate - VIDEO VIDEO - Un maialino thailandese è fuggito “da casa” a Lentate sul Seveso ed è stato ritrovato a Carimate, percorrendo il chilometro scarso in tutta tranquillità. È stato riaffidato ai proprietari.

Zero traffico, pochissimi passanti e la possibilità di sfruttare un polmone verde deserto lungo la Valle del Seveso. Così un maialino thailandese è riuscito a percorrere il chilometro scarso che dista dalla cascina in cui vive, in via Tintoretto a Lentate sul Seveso, all’ingresso di un garden a Carimate. Stupita l’addetta che se l’è trovato di fronte, Chanda Mandes, grande la sua generosità e quella di una residente, Chiara Toppi, che hanno dato l’allarme e trovato una soluzione temporanea all’azienda agricola e maneggio Scaccabarozzi di Carimate.

Inizialmente si pensava che l’animale fosse fuggito proprio da qui, dove già vive un altro maialino thailandese. Invece nelle ore successive al ritrovamento, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 aprile, si è scoperto che l’animale si era allontanato da Lentate sul Seveso. Di lì a poco all’azienda agricola si sono presentate l’Ats e le due ragazze proprietarie. Il maiale con tutti ha avuto un atteggiamento molto affabile, in un video si lascia tranquillamente accarezzare sulla testa e risponde con un placido grugnito.

