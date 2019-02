Macroregione alpina: Lombardia presidente Eusalp 2019 È ufficialmente iniziato l’anno della Lombardia alla presidenza di Eusalp 2019, la strategia macro regionale Alpina fondata nel 2013. Giovedì 28 febbraio la cerimonia ufficiale.

È ufficialmente iniziato l’anno della Lombardia alla presidenza di Eusalp 2019, la strategia macro regionale Alpina fondata nel 2013. Giovedì 28 febbraio la cerimonia ufficiale della consegna della ’Ruota Kolo’ da parte del Tirolo, alla presenza del ministro degli Affari regionali e Autonomia, Erika Stefani.

“La nostra - ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - è un’esperienza nuova, ma che guarda al futuro puntando innanzitutto sui giovani. La strategia macro regionale è importante per dare un’impostazione diversa ai rapporti tra le persone che vivono in Europa, tra i territori che hanno un’omogeneità di interessi e necessità di avere risposte comuni”.



Inizia la presidenza della Lombardia alla guida di Eusalp



Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto con un messaggio. “Le regioni, le Comunità locali e i diversi ambiti accomunati da questi tratti - ha scritto - contribuiscono a dare corpo e vigore alla cooperazione europea in una dimensione complementare sia rispetto a quella dell’unione sia a quella degli stati nazionali, avvicinandosi alle esigenze dei cittadini”.

“Essenziali in questo senso - ha continuato il presidente Mattarella - è il coinvolgimento della società civile, e mi auguro che durante la presidenza italiana, possano essere ulteriormente messe a fuoco le opportunità che l’approccio macro regionale offre in termini di potenzialità e di crescita e sviluppo”.

“Ci ha fatto molto piacere il messaggio del presidente Mattarella - ha continuato Fontana - perché lascia intendere come anche lui stesso guardi con attenzione a questa strategia. Così come intendo ringraziare il Governo per la presenza del ministro Stefani e la Commissione Europea per il proprio sostegno fattivo. Continueremo l’attività egregiamente svolta dal Tirolo e approfondiremo il tema dello sviluppo sostenibile, compatibile con il rispetto dell’ambiente, a partire da un coinvolgimento sempre maggiore dei giovani. Cercheremo di rafforzare ulteriormente Eusalp perché siamo sicuri che potrà dare quelle riposte che i nostri territori chiedono”.

