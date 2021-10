Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Macherio: tre specchi di design di Glas Italia per “Quirinale Contemporaneo” «Della collezione Cosmos disegnata da Nanda Vigo nel 1981 da oggi faranno bella mostra di sé nelle stanze del Quirinale» fa sapere la azienda brianzola.

Glas Italia, l’azienda fondata nel 1972 e che a Macherio produce porte, pareti divisorie e mobili in cristallo, forte dell’esperienza centenaria della vetreria di famiglia e di un’inesauribile passione per il vetro, è stata protagonista al Palazzo del Quirinale per “Quirinale Contemporaneo”. È stata inaugurata giovedì 29 settembre l’edizione 2020-2021 del progetto con un intervento e un saluto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«È un grande onore per Glas Italia essere stata selezionata e aver potuto offrire il suo contributo al progetto con la donazione di tre specchi della collezione Cosmos disegnata da Nanda Vigo nel 1981 e che da oggi faranno bella mostra di sé nelle stanze del Quirinale» fa sapere la azienda brianzola.

Gli specchi Glas Italia al Quirinale (foto Glas Italia)

“Quirinale Contemporaneo” si prefigge di ampliare e aggiornare il patrimonio artistico e l’assetto decorativo del Quirinale, fino ad ora risalente all’epoca pontificia e sabauda, con l’esposizione di opere d’arte contemporanea e oggetti di design, inseriti nel percorso di visita del Palazzo e resi così fruibili ai visitatori di tutto il mondo.

«Un progetto che intende contribuire alla rappresentazione e narrazione dell’identità nazionale Italiana, capace di porsi in un felice e fecondo equilibrio tra la custodia della tradizione e dell’antico e un necessario spirito di innovazione e di progettazione del futuro» concludono da Glas Italia che ha preso parte in prima linea ad un’iniziativa di alto prestigio.

