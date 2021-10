Macherio, scontro tra auto e monopattino: ferito un 25enne, arriva l’elisoccorso È stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Varese, le sue condizioni non destano preoccupazione tanto che dovrebbe essere dimesso. La dinamica al vaglio dei carabinieri di Biassono.

Dovrebbe essere dimesso a breve, salvo imprevisti, il 25enne che mercoledì 20 ottobre è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Visconti di Modrone, nel centro di Macherio. I timori iniziali sulle condizioni del ragazzo, residente in paese, lasciano spazio alla buona notizia. Sul luogo dell’incidente stradale i soccorsi si erano precipitati in codice giallo, ma le condizioni sanitarie del 25enne avevano indotto i sanitari a richiedere l’intervento dell’elisoccorso.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione, si trovava in via Visconti di Modrone e conduceva un monopattino quando è entrato in collisione con un’auto. Saranno i carabinieri di Biassono a ricostruire la dinamica del sinistro, accertando le responsabilità. Utili alle indagini le dichiarazioni di alcuni testimoni.

