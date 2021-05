Macherio: parco Baden Powel, con le nuove telecamere basta schiamazzi Il polmone verde di via Parini da qualche giorno ha riaperto al pubblico con un nuovo impianto di illuminazione a led e telecamere. Posizionati anche nuove panchine e cestini e completamente sistemata anche l’area cani.

Ha riaperto al pubblico da alcuni giorni il riqualificato parco pubblico intitolato a Baden Powell, in via Parini, a Macherio. Dando concretezza al progetto presentato dall’amministrazione comunale l’area verde è ora dotata di un nuovo impianto di illuminazione a led e telecamere: luce e occhi elettronici per monitorare e fare da deterrente a frequentazioni chiassose e degrado che avevano caratterizzato la zona in passato, finita per questo al centro di svariate segnalazioni.

L’intervento di sistemazione ha portato sul posto anche nuove panchine e (attesi) cestini e la sistemazione dell’area cani. Rispetto a questa zona fruita dagli amici animali, c’è da segnalare la richiesta di alcuni frequentanti rispetto all’esigenza di recintare, sempre con la rete metallica verde, anche il lato confinante con una proprietà rimasto privo di protezione.

