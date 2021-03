Macherio: nuova festa notturna intorno al cimitero, al mattino viale cosparso di rifiuti Ancora inciviltà intorno al cimitero di Macherio, dove nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo una nuova festa ha lasciato segni evidenti tra parcheggio e viale. Fratelli d’Italia: «Fermiamo questi barbari».

Rifiuti di ogni genere sul piazzale e lungo il viale del cimitero di Macherio. «Purtroppo, ogni fine settimana si ripete la stessa scena: l’inciviltà dei ragazzi non ha limite. Festeggiano nel parcheggio del cimitero e lasciano per terra di tutto. Ora basta, bisogna far funzionare le telecamere e installarne delle altre nelle zone a rischio. Bisogna fermare questi barbari».

Il capogruppo di Fratelli d’Italia a Macherio, Silvano Resnati, non utilizza mezzi termini per definire coloro che, ripetutamente, “si impossessano” di un luogo del territorio per creare assembramenti e ad abbandonare i rifiuti. È successo anche nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo. A testimoniarlo non è solo la politica locale, ma i cittadini che alla domenica mattina si recano al cimitero in visita ai loro cari. E, esterrefatti, chiedono interventi risolutori.

Nel recente passato, il sindaco di Macherio, Mariarosa Redaelli, aveva ribadito che le forze dell’ordine sono allertate. Quanto accaduto ancora nell’ultimo fine settimana lascia però intendere che gli incivili siano ancora (purtroppo) protagonisti.

