Macherio: mamma anatra e quattro piccoli salvati in una ditta

Una storia di animali a lieto fine. Da una ditta di Macherio arriva la segnalazione di una femmina di germano reale in cova in un angolo del parcheggio interno. Quando i volontari di Enpa, avvisati dai lavoratori, si recano sul posto, ecco la sorpresa. Non appena mamma anatra si alza dal nido spuntano 4 piccole testoline, uscite dall’uovo da pochi minuti. L’anatra pur di non lasciare i suoi piccoli si fa catturare senza problemi per poi ripartire alla volta del rifugio in via San Damiano a Monza. Sistemati per la notte in un recinto per essere rifocillati, la mattina seguente, mamma e piccoli sono stati portati al parco di Monza e liberati nel fiume Lambro in una zona tranquilla verso la porta di Villasanta.

