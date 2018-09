La protezione civile di Sovico e Macherio in chiesa per la MessaFoto Elisabetta Pioltelli

Macherio, la protezione civile fa festa con la reliquia di padre Pio Emozionante festa per la protezione civile di Macherio e Sovico alla quale è stata affidata una reliquia di padre Pio, ora Santo, di cui si ricordano i 50 anni dalla morte

Domenica 23 settembre emozionante per i volontari della Protezione Civile “Franco Raso” di Macherio - Sovico e per tutti coloro che hanno preso parte ad una cerimonia religiosa, di festa. Come noto le tute gialle hanno avuto in dono dalla Diocesi di Milano la reliquia di San Pio di Pietrelcina (di cui si ricorda il 50esimo della morte), che rimarrà in custodia alla Parrocchia di Macherio.

Per celebrare questo accadimento la Protezione Civile ha promosso una serie di iniziative, apertesi giovedì 20 alla sala mostre di via Roma con la serata di formazione per operatori e aspiranti volontari di Protezione Civile e Polizia Locale sul tema “Diritti e doveri- aspetti giuridici per operatori ed aspiranti di Protezione Civile e Polizia Locale”. Relatore era Ambrogio Moccia, magistrato e presidente della V° sezione penale del Tribunale di Milano.

La giornata di domenica ha tenuto fede alle attese: alle 8, ritrovo alla sede della “Franco Raso” di viale Regina Margherita dove,poi l’accoglienza delle autorità con loro intervento, il corteo verso la chiesa parrocchiale di Macherio per la santa messa celebrata da monsignor Gianfranco Meana, Penitenziere maggiore emerito del Duomo di Milano. Quindi la benedizione con la reliquia di San Pio, patrono della Protezione Civile, e foto di rito sul sagrato della chiesa. Seguirà pranzo conviviale.

