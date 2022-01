Macherio, la lettera di addio di Franca Brugnoli ai clienti: «Ho lottato contro la malattia, sono alla fine del viaggio. Mi mancherete» A Macherio i familiari di Franca Brugnoli hanno diffuso una lettera scritta dala commerciante poco prima di morire. Rivolgendosi ai suoi clienti, ha scritto: «Ho lottato contro la malattia, ma sono arrivata alla fine del viaggio. Mi mancherete come mi mancherà il mio negozio».

Addio a Franca Brugnoli, notissima commerciante a Macherio, una donna forte, carismatica il cui sorriso è stato spento dalla malattia. Non è solo la comunità locale a piangere la scomparsa di una donna che ha vissuto con dignità e forza la faticosa battaglia contro un male che, purtroppo, ha avuto la meglio. Il dolore di chi la ricorda con affetto ed amicizia è quello espresso da numerose persone che l’hanno conosciuta nel suo negozio di ottica nel centro di Macherio, dove lei accoglieva tutti con estrema gentilezza e disponibilità. A comunicare la triste notizia sono stati i familiari che sui social network hanno reso pubblica una struggente lettera di addio firmata da chi ha portato avanti l’attività con capacità e doti non comuni.

«Cari clienti, a malincuore mi ritrovo a scrivervi questo messaggio. Per più di 30 anni ho portato avanti questa attività, con passione e con tutto l’amore possibile per il mio lavoro e per quello che è ormai diventato il mio paese. Nessuno degli anni passati con voi è stato duro e difficile come quest’ultimo. Pochi di voi sanno che da luglio 2020 ho combattuto contro una grave malattia che non mi ha mai lasciato pace. Sono stati giorni difficili in cui solo la mia famiglia e il mio negozio mi hanno fatta andare avanti con tantissima determinazione. Siamo però arrivati alla fine di questo viaggio, la stanchezza ormai è troppa, ma il pensiero per il mio negozio è sempre acceso. Mi mancherà e mi mancherete tutti voi. Un caro saluto, la vostra Franca».

Franca Brugnoli è deceduta lunedì 3 gennaio, a soli 59 anni. Il cordoglio più profondo ha raggiunto la sua famiglia, il marito Giancarlo ed i figli Laura e Giacomo. Una donna che ha lottato come una guerriera, che nel silenzio del suo dolore ha mantenuto saldo il rapporto di fiducia coi suoi clienti, ricevuti in negozio sempre col sorriso. Un carattere che non è stato scalfito, in pubblico, dalla sofferenza. Un esempio di dignità e coraggio, come è stato sottolineato nelle esequie celebrate mercoledì 5 gennaio, nella chiesa parrocchiale Cristo Re di Sovico dove in tantissimi hanno voluto salutare per l’ultima volta un’amica speciale, una donna che ha coltivato l’amore per il lavoro e per la famiglia. Colleghi commercianti ricordano Franca Brugnoli col dolore nel cuore, e tratteggiano la figura di una donna vera e gentile. A Sovico, paese in cui viveva, chi l’ha conosciuta fatica a credere a quanto accaduto. Un addio doloroso che segna le due comunità che si stringono in un unico abbraccio al ricordo di Franca, che ha insegnato come la vita vada vissuta col sorriso sino all’ultimo.

