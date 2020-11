Macherio, la biblioteca fa servizio a domicilio La biblioteca civica di Macherio ha organizzato un’iniziativa di consegna a domicilio di libri, ma anche dvd e audiolibri. Possono accedere al servizio gli iscritti a BrianzaBiblioteche residenti a Macherio (non positivi)

Cibo per la mente? La biblioteca a domicilio. La biblioteca civica di Macherio ha organizzato un’iniziativa di consegna a domicilio di libri, ma anche dvd e audiolibri. Possono accedere al servizio gli iscritti a BrianzaBiblioteche residenti a Macherio, ad eccezione di coloro che presentano sintomatologia da infezione respiratoria o febbre o sono positivi al virus. È possibile richiedere al massimo 10 documenti, tra i titoli disponibili presso la biblioteca di Macherio. Per chi avesse documenti da ritirare ancora giacenti presso la biblioteca, si potrà fare richiesta per la consegna a domicilio. Non si accettano restituzioni.

Richiedere i documenti (libri, dvd, audiolibri) è possibile telefonando allo 039 2013500 da lunedì a venerdì dalle ore 15 alle 18 oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected]

La consegna verrà effettuata in busta chiusa nell’arco delle giornate successive previo accordo telefonico. “Non hai fatto la scorta? La biblioteca te la porta”.

