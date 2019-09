Macherio: incendio in un campo di mais, soccorsi a Bareggia Vigili del fuoco a Macherio, in frazione Bareggia, nel pomeriggio di domenica 29 settembre per domare le fiamme scoppiate in un campo in viale Cimitero.

Vigili del fuoco a Macherio nel pomeriggio di domenica 29 settembre per domare le fiamme scoppiate in un campo in viale Cimitero, nella frazione di Bareggia. L’incendio è scoppiato intorno alle 15.30 in un campo di mais, in un’area di circa cinquanta metri quadrati, probabilmente provocato da mozzicone di sigaretta. L’allarme è stato dato dai residenti che hanno visto il fumo e le fiamme. Sul posto l’autopompa di Lissone che in circa 20 minuti ha messo in sicurezza la zona. Verificata per sicurezza anche la linea di media tensione.

Macherio incendio campo

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA