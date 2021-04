WEB. GATTI ESSELUNGA. Alcuni volontari cani & amici per amici (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Macherio, i punti del supermercato donati a “Cani & Mici per Amici”: «Ne abbiamo raccolti 80mila per acquistare cibo di qualità per i 200 gatti che seguiamo» L’associazione, rivela la presidente Alessia Resnati, sorpresa dalla generosità di chi dona i punti residui di Esselunga che altrimenti sarebbero scaduti, esprime grande soddisfazione per la solidarietà ricevuta.

“Siamo sorpresi dalla tanta generosità di chi, in questo periodo, ci sta donando i punti residui di Esselunga che altrimenti sarebbero scaduti”. Alessia Resnati, presidente dell’associazione “Cani & Mici per Amici” a nome dei volontari esprime grande soddisfazione per la solidarietà ricevuta dalle tante persone che hanno devoluto al sodalizio animalista nato a Macherio i punti residui di Esselunga che sono stati utilizzati per acquistare gli alimenti per i tanti trovatelli assistiti in tanti Comuni della Brianza.

“Da quando abbiamo lanciato la richiesta di aiuto in molti ci hanno contattati chiedendoci come poterci aiutare” afferma “con i punti raccolti sinora (oltre 80.000) abbiamo potuto acquistare scatolette di maggior qualità per i mici delle colonie che seguiamo (circa 200) sul territorio della Brianza. Non solo chi ci conosce, ma anche nuovi sostenitori hanno pensato a noi e ai nostri mici. Ringraziamo infinitamente tutte queste persone e, se raccoglieremo altri punti entro il 10 aprile, potremo fare un nuovo ultimo acquisto per riempire le ciotole”. C’è dunque ancora tempo per aiutare l’associazione di volontariato e i tanti piccoli amici a quattro zampe.

