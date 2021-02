Il giardino di via Parini a Macherio (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Macherio, giardino pubblico più bello (e sicuro) in via Parini Il comune, sollecitato dai cittadini, mette mano al piccolo polmone verde: nuove panchine e cestini, area cani, ma anche la predisposizione per l’installazione di telecamere di videosorveglianza e di illuminazione

Telecamere e illuminazione anti vandali, ma anche nuove panchine, cestini e area cani. Il giardino pubblico di via Parini, a Macherio, è al centro di un intervento di riqualificazione voluto dall’amministrazione comunale in risposta alle sollecitazioni dei cittadini che da tempo soffrono episodi di vandalismo.

Negli anni, infatti, il giardino ha subito danni e registrato problemi legati a frequentazioni tutt’altro che responsabili. Sono entrati nel vivo in queste settimane i lavori che puntano non solo alla sostituzione degli elementi deteriorati e all’integrazione con quanto necessario per renderlo fruibile e completo, ma anche- ai fini della sicurezza del parco - alla posa di nuova recinzione e relativi cancelletti, per arrivare alla predisposizione di un impianto di illuminazione e di videosorveglianza.

