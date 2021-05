Macherio, ecco l’offerta per l’estate: centri estivi per i ragazzi alla Rodari e in oratorio L’ente pubblico, in collaborazione con l’Oratorio San Carlo e la Cooperativa La Grande Casa, sta elaborando la proposta per l’estate 2021: a breve costi e modalità

Prime indicazioni per l’offerta estiva proposta per i più giovani dal Comune di Macherio. L’ente pubblico, in collaborazione con l’Oratorio San Carlo e la Cooperativa La Grande Casa, sta elaborando la proposta per l’estate 2021 che dovrebbe prevedere, con possibilità di frequenza per l’intera giornata un Centro Estivo per i bambini fascia 3-6 anni alla scuola primaria Rodari di Bareggia di Macherio dal 5 al 30 Luglio; l’oratorio estivo alla Parrocchia di Macherio per i ragazzi dalla prima elementare alla 3 media dal 14 giugno al 16 luglio e un Centro estivo per i ragazzi fascia 6-11 anni alla scuola primaria Rodari di Bareggia di Macherio dal 19 al 30 Luglio.

“A breve - fa sapere il Comune- seguiranno informazioni più dettagliate, costi e modalità di iscrizione sul sito internet istituzionale”.

