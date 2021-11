Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lunedì la diretta #Stopaidubbi, con la Regione anche il Cittadino e il Seregno Calcio Lunedì la Regione organizza la diretta #Stopaidubbi. Anche sulle pagine social del Cittadino e del Seregno Calcio.

Il CittadinoMb insieme all’associazione Lombarda dei Giornalisti, ai teatri milanesi Lirico e Nazionale, a tv e quotidiani online e anche al Seregno calcio (che era sceso in campo con una maglia con la scritta ‘vaccinatevi’), secondo quanto comunicato dalla Regione, per dire #Stopaidubbi.

Sono le adesioni alla diretta che lunedì 29 novembre, dalle ore 15 alle 18, dalla sede della Regione verrà diffusa dalle pagine Facebook istituzionale e di LombardiaNotizieOnline per rispondere ai dubbi dei cittadini in merito alle vaccinazioni antiCovid. E in contemporanea sulle pagine social di chi ha dato l’adesione al progetto (qui la pagina del Cittadino).

“Fa piacere – spiegano dalla redazione – constatare che anche realtà che non si dedicano quotidianamente all’informazione hanno deciso di essere parte attiva del progetto. Ci auguriamo che fino a lunedì tutti coloro che lo ritengono utili facciano lo stesso”.

Lunedì, nella diretta ‘Stop ai dubbi’, interverranno: Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli, insieme al coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA