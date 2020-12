Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lunedì al cimitero l’omaggio alle vittime monzesi del Covid-19 Scoprimento di una stele e messa a dimora di un ulivo al cimitero urbano di Monza, in via Foscolo alla presenza delle massime autorità cittadine, provinciali e regionali e dei vertici delle autorità sanitarie del territorio.

Scoprimento di una stele e messa a dimora di un ulivo: la città di Monza omaggia così le vittime monzesi del Covid-19. La cerimonia si terrà lunedì 14 dicembre alle 11 presso il Cimitero Urbano di via Ugo Foscolo nel rispetto delle misure di distanziamento ed è dedicata anche a quanti, durante l’anno, non hanno potuto dare un degno commiato ai propri defunti a causa delle limitazioni imposte per il contenimento del contagio.

Prevista la presenza delle massime autorità cittadine, provinciali e regionali e dei vertici delle autorità sanitarie del territorio.

