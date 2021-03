L’ultimo saluto di Seregno all’ex deputato della Lega Francesco Formenti Lunedì 15 marzo si sono tenuti a Serengo i funerali di Francesco Formenti,deputato leghista tra il 1992 ed il 2001, spentosi sabato 13 marzo, dopo un periodo di malattia.

In una basilica San Giuseppe gremita, nel rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza sanitaria, Seregno ha dato l’ultimo saluto a Francesco Formenti, deputato leghista tra il 1992 ed il 2001, spentosi sabato 13 marzo, dopo un periodo di malattia, all’età di 74 anni. A celebrare il funerale è stato monsignor Bruno Molinari, prevosto della città. In chiesa e fuori, si sono ritrovati tanti amici che hanno condiviso il percorso di Formenti, che ha conosciuto il suo periodo di maggior prestigio con l’incarico parlamentare, ma anche suoi avversari politici: tra questi, gli ex primi cittadini Gigi Perego e Giacinto Mariani, Fabio Meroni, Roberto Galliani, Roberto Pozzoli, Mauro Frigerio, Aurelio Tagliabue, Marco Formenti, Mario Gerosa, Edoardo Trezzi, Elisabetta Viganò, Tiziano Mariani e Norberto Riva.

L’amministrazione in carica è invece stata rappresentata dal sindaco Alberto Rossi e dal suo vice Gigi Pelletti. Nell’omelia, monsignor Molinari ha sottolineato «la riconoscenza per il bene che Francesco ha compiuto, nella sua lunga esperienza politica ed amministrativa. Ciò che facciamo di bene non va perso, ma resta scritto nel libro della vita, che è nelle mani del Signore». Al termine, in tanti hanno voluto stingersi ai familiari, in primis alla moglie Annamaria Meroni ed ai figli Alessandro, Federica e Lorenzo, porgendo loro le condoglianze. Formenti, oltre che parlamentare, è stato anche per oltre 15 anni consigliere comunale e si è candidato a sindaco di Seregno, senza successo, nel 2015 e nel 2018, alla guida di liste autonomiste.

