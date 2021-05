Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Luca Vilone (ds del Tennis club Sovico) ha vinto il torneo internazionale di Saronno Luca Vilone ha vinto il torneo internazionale di tennis di Saronno: lui è direttore sportivo del Tennis club Sovico.

Il maestro Luca Vilone, direttore sportivo del club sovicese, ha vinto il torneo internazionale di Saronno. Inserito senza essere teste di serie ha eliminato al primo turno il ligure Pennisi con un doppio 6- 0 e in semifinale nulla ha potuto fare il siciliano Salvatore Pagano, favorito del torneo, e accreditato come testa di testa di serie numero 1, battuto da Vilone con un doppio 6-2 . Una gran bella soddisfazione per il piccolo tennis club di Sovico.

