Luca Attanasio, nel suo oratorio la partita benefica Nazionale cantanti e Play2Give guidata da Capello

La Nazionale italiana Cantanti e Play2Give guidata da Fabio Capello calcheranno il terreno di gioco del campo dell’oratorio di Limbiate che vide crescere e impegnarsi come educatore di tanti ragazzi Luca Attanasio. Domani, martedì 22 febbraio, a un anno esatto di distanza dalla tragica uccisione dell’ambasciatore limbiatese in Congo, a 43 anni, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo che erano con lui, tra gli eventi per ricordarlo ci sarà anche una partita di beneficenza. Play2Give, neonato progetto di charity sostenuto da giovani artisti, influencer e youtuber, sfiderà la Nazionale Italiana Cantanti, presieduta da Enrico Ruggeri all’oratorio San Giorgio di via Mazzini. Le due formazioni promuoveranno con l’iniziativa, in programma alle 14, la Fondazione “Mama Sofia” guidata da Zakia Seddiki Attanasio, moglie di Attanasio, con l’obiettivo di diffondere i valori a cui l’ambasciatore ha dedicato la sua vita e che lo avevano spinto, con la moglie, ad aiutare i bambini in difficoltà in Congo. Prima dell’inizio della partita verrà proiettato un video con il minuto di silenzio osservato nelle Ambasciate Italiane all’estero. Sarà possibile seguire in diretta l’evento sui social ufficiali della Nazionale Cantanti e di Play2Give. La Nazionale Cantanti, guidata da Sandro Giacobbe, annovera tra le proprie fila, oltre a Enrico Ruggeri, anche Niccolò Fabi, Clementino, Boosta dei Subsonica, Paolo Vallesi, Bugo, Leo Gassman, Virginio, Ubaldo Pantani, Ludwig, Blind, Moreno, Alberto Urso, ZW Jackson, Moreno Conficconi e Sergej. Fabio Capello può contare, invece, su Rkomi, Astol, Antonacci Jr, Gabriele Boscaino dei Nirkiop, Grenbaud, Tommaso Cassissa, Il Boss del Freestyle, Jacopo ET, Enzuccio, Mitch e Andrea Pisani dei Panpers. Le maglie indossate in campo saranno autografate dai calciatori per poi essere devolute in beneficenza su Charity Star.

Intanto nella serata di lunedì 21 febbraio il teatro comunale di via Valsugana ospiterà la presentazione di “Luca Attanasio, storia di un ambasciatore di pace”, libro scritto dal giornalista Fabio Marchese Ragona che, attraverso i racconti della moglie Zakia Seddiki, dei familiari e degli amici, permette di scoprire il lato inedito e più intimo di Luca. Sul palco poi saliranno amici, colleghi ed autorità per far conoscere meglio l’ambasciatore limbiatese attraverso le loro testimonianze. Per partecipare alla serata è necessario registrarsi inviando una mail a [email protected] e indicando il nominativo delle persone che saranno presenti.

Martedì 22 febbraio alle 11 verrà deposta una corona e verrà benedetta la sua tomba al cimitero capoluogo. La lapide è un’opera intitolata “Speranza di vita” realizzata da Dario Brevi, artista limbiatese nonché amico di famiglia. Alle 18.30 verrà celebrata una messa di suffragio alla chiesa parrocchiale di san Giorgio

