Lotteria Italia fortunata a Busnago con un premio da 20mila euro Befana fortunata a Busnago con un premio da 20mila euro della Lotteria Italia. Il biglietto di terza categoria vincente è stato venduto alla ricevitoria Fireboom nel centro commerciale Globo: «Difficile dire chi abbia vinto».

Il 6 gennaio la Dea Bendata ha indossato i panni della Befana e ha lasciato in dono una calza da 20mila euro per qualche fortunata famiglia della Brianza. È stato venduto alla ricevitoria “Fireboom” di Fabio Ambiveri, all’interno del centro commerciale “Il Globo” di Busnago, il biglietto numero N 137579, il cui possessore si è aggiudicato il premio di terza categoria della lotteria Italia.

Busnago Lotteria Italia biglietto vincente venduto alla ricevitoria Fireboom di Fabio e Andrea Ambiveri

(Foto by Marco Testa)

Ma il vincitore ancora rimane nell’anonimato: «Difficile dire chi possa essere il fortunato», commentano Fabio, il titolare della ricevitoria, e il figlio Andrea.



Il centro commerciale busnaghese è infatti meta di passaggio di migliaia di persone provenienti da tutto il territorio limitrofo e nella ricevitoria sono stati staccati centinaia di biglietti. Una volta pubblicati i numeri in paese è comunque scattata la ricerca e il toto scommesse per capire chi possa essere stato il fortunato che ha avuto il privilegio di iniziare il 2018 con 20mila euro di pensieri in meno.

E se la fortuna ha baciato il vincitore, in piccola parte, a beneficiarne, saranno anche i titolari della ricevitoria: «Sì ma proprio una percentuale minima, lo 0,5% della vincita», specificano.

