Lotteria degli scontrini: vinti 100mila euro a Bovisio con una spesa di 11 euro Ha pagato 11 euro e poco più di spesa, ne ha vinti 100mila: è successo a un consumatore di Bovisio Masciago grazie alla lotteria degli scontrini.

La dea bendata ha baciato Bovisio Masciago. Abita in città infatti il fortunato vincitore di 100mila euro grazie alla tanto chiacchierata lotteria degli scontrini attivata insieme al cashback. Nell’estrazione del mese di aprile, la seconda in assoluto da quando il governo ha deciso di adottare questa strategia per incentivare la popolazione ad utilizzare metodi di pagamento elettronici, è stato sorteggiato un codice legato ad uno scontrino emesso da uno dei tre supermercati presenti in città.

Anche quest’ultimo può festeggiare visto che la legge prevede un premio da 20mila anche per l’esercente. Dal momento che il sito dell’iniziativa governativa recita un generico “Grande distribuzione organizzata”, è impossibile stabilire se il fortunato vincitore abbia fatto la spesa all’Iperal di via Comasinella, al Carrefour Market di via Nazionale dei Giovi o all’In’S discount di corso Italia. Il fortunato si è aggiudicato questa somma pagando con il bancomat o con la carta di credito una spesa di 11,67 euro effettuata il 27 marzo. Ad avvisarlo di questa vincita inattesa e ottenuta senza fare nient’altro che utilizzare un metodo di pagamento elettronico invece che i contanti sarà la ricezione di una Pec o di una raccomandata contenente tutte le informazioni per riscuotere la somma.

La prossima estrazione mensile, che metterà a disposizione dieci premi da 100mila euro per i clienti e dieci premi da 20mila euro per gli esercenti, sarà il 13 maggio. Ad essere sorteggiati saranno gli scontrini emessi nel mese di aprile. Il 10 giugno invece partiranno anche le estrazioni settimanali che metteranno in palio cinque premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti.

