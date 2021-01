LotterEnpa, la lotteria per aiutare gli animali salvati del canile-gattile di Monza In palio 64 premi, il primo è un comodissimo materasso. I biglietti saranno in vendita fino a martedì 26 gennaio. Ogni biglietto costa 1 euro ma è necessario acquistare un minimo di cinque tagliandi oppure in multipli di cinque

Una lotteria per aiutare gli animali salvati e accuditi dal canile-gattile dell’Enpa di Monza. C’è ancora tempo qualche giorno per acquistare i biglietti della quarta edizione di LotterEnpa che mette in palio ben settantaquattro premi.

Il primo premio è un comodissimo materasso ma vi sono anche gioielli, orologi, trattamenti di bellezza, buoni per l’acquisto di prodotti e altro ancora. I biglietti saranno in vendita fino a martedì 26 gennaio per coloro che decidono di pagarli tramite bonifico bancario e fino a giovedì 28 gennaio per chi preferisce utilizzare carta di credito o Paypal.

Ogni biglietto costa 1 euro ma è necessario acquistare un minimo di cinque tagliandi oppure in multipli di cinque. Le modalità di acquisto sono indicate nel sito: http://www.enpamonza.it/lotterenpa-benefica-2021. L’estrazione di LotterEnpa avverrà domenica 31 gennaio alle 11 nella sede dell’ente in via Lecco, 164. I possessori dei biglietti estratti saranno contattati telefonicamente nei giorni successivi all’estrazione e il voucher con indicate le istruzioni per la riscossione del premio verrà inviato tramite mail o WhatsApp.

