L'autodichiarazione per gli spostamenti in Lombardia

Lombardia in zona rossa: l’autodichiarazione per gli spostamenti - CLICCA QUI Lombardia, e Monza e Brianza, in zona rossa dal 15 marzo per quindici giorni e poi nel periodo pasquale e chi si deve spostare da casa deve autocertificare il motivo. Ecco il modulo.

Lombardia, e Monza e Brianza, in zona rossa dal 15 marzo per quindici giorni e poi il 3, 4, 5 aprile 2021 e chi si deve spostare da casa deve autocertificare il motivo come previsto dall’ordinanza regionale e dal decreto legge che definiscono le misure di prevenzione della diffusione della terza ondata dell’emergenza coronavirus.

LEGGI Monza e Brianza in zona rossa: cosa si può fare e cosa no da lunedì 15 marzo

Il modulo di autodichiarazione è questo (da editare o stampare) e potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti che sono ammessi per lavoro, salute o altri comprovati motivi.

Il ministero dell’Interno fa sapere che l’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

