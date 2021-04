Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lombardia in zona arancione da lunedì 12 aprile La Lombardia lascia la zona rossa dopo un mese e da lunedì 12 aprile torna in arancione. Cosa vuole dire e cosa cambia.

La Lombardia passa in zona arancione da lunedì 12 aprile dopo un mese in rosso. Nei giorni scorsi la regione aveva mostrato un “lento ma graduale” miglioramento dell’indice di incidenza Rt e la pressione sugli ospedali.

Il passaggio in arancione prevede principalmente il ritorno a scuola in presenza di tutte le classi delle medie e delle superiori al 50% e la riapertura di negozi e servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici).

Confermato asporto e delivery per bar e ristoranti.

LEGGI Lombardia in zona arancione, arancione rafforzata, zona rossa: quali sono le differenze

Permessi gli spostamenti senza autocertificazione all’interno del Comune di residenza (resta in vigore il cosiddetto “coprifuoco” dalle 22 alle 5), restano vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.

Tornano a essere permesse le visite una volta al giorno in un’altra abitazione privata rispetto alla propria, sempre e solo all’interno del Comune e solo tra le 5 e le 22, nei limiti di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni o le persone con disabilità o non autosufficienti che convivono con loro.

“Dopo 28 giorni di limitazioni da fascia rossa – commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana – iniziamo, con il ritorno fascia arancione della Lombardia da lunedì 12 aprile, quel graduale ritorno alla normalità che comportamenti responsabili e vaccinazioni renderanno più vicino. Non sprechiamo questa grande opportunità. Osserviamo quindi tutte le regole che consentono di tenere sotto controllo la diffusione del virus. Non abbassiamo la guardia. Rispettiamo il distanziamento e gli isolamenti qualora si verifichi un contagio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA