(Foto by Gianni Radaelli)

We debate, la proclamazione dei vincitori (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone, we debate: gli studenti Europa Unita a confronto sulle norme dei social Gli studenti dell’Europa Unita di Lissone si sono affrontati in un dibattito pubblico sul tema dell’informazione e dell’uso dei social network. Un evento organizzato in occasione dei 70 anni della Costituzione. Ecco le immagini del dibattito

L’articolo 21 della Costituzione messo in discussione dai ragazzi. Due team dell’Europa Unita si sono sfidati in un “debate” venerdì 12 ottobre in piazza IV novembre, davanti alla biblioteca, sulle normative che regolamentano il mondo dei social. Gli studenti stanno imparando questa metodologia di confronto e questo è stato il loro debutto fuori scuola.

L’evento è stato organizzato in occasione del 70 esimo della Costituzione. L’amministrazione ha invitato le associazioni a proporre eventi e la Pro loco ha pensato di coinvolgere i ragazzi dell’Europa Unita che stanno iniziando a usare il debate come strumento di confronto. Quattro giurati presenti: Marco Pirola giornalista, Enrico Manzi magistrato, Giovanni Missaglia filosofo e don Giacomo Rossi.

Al termine del dibattito gli studenti hanno ricevuto una pergamena con un lapis donata dalla Pro loco come ringraziamento simbolo di operosità e collaborazione.Gli studenti hanno anche allietato il pubblico con esibizioni musicali.

