Lissone, violenze sulla moglie davanti ai quattro figli: allontanato da casa Le autorità hanno emesso un divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 44 anni residente a Lissone per aver maltrattato e sottomesso per anni la moglie. Anche davanti ai quattro figli.

Non potrà avvicinarsi a casa. È il provvedimento preso dalle autorità nei confronti di un uomo di 44 anni residente a Lissone per aver maltrattato e sottomesso per anni la moglie. Violenze che avvenivano anche di fronte ai quattro figli, il più grande di dieci anni.

La donna non lo aveva mai denunciato, la segnalazione ai carabinieri è arrivata dal consultorio. Sono così iniziate le indagini che hanno portato all’allontanamento del marito violento.

