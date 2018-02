Lissone, violento scontro tra due auto alla rotatoria di viale Martiri della Libertà Violento scontro tra due automobili alla rotatoria tra via Catalani e viale Martiri della Libertà. Sul posto carri attrezzi e ambulanze. Tre feriti non gravi.

Incidente poco dopo le 20.30 del 3 febbraio a Lissone, alla via alla rotatoria tra via catalani con via martiri delle libertà. Uno scontro tra due veicoli abbastanza violento, a causa, come sembra dai primi accertamenti, di una mancata precedenza.

Sul posto si sono recate due ambulanze oltre ai carabinieri e a due carri attrezzi. Traffico deviato per permettere i soccorsi e rimuovere i veicoli. Nessun ferito grave 3 trasportati in codice verde in ospedale a Desio e al San Gerardo. Sulle auto c’erano rispettivamente un uomo di 39 e una donna di 33, una donna di 40 e un uomo di 42..

