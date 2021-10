Lissone, vigili del fuoco in via Matteotti per la messa in sicurezza di uno stabile: strada temporaneamente chiusa Sul posto sono state inviate due squadre del Comando, attorno alle 14.45, una dal locale distaccamento con una autopompa e una da Desio con autoscale.

Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti a Lissone, in via Matteotti, lunedì 25 ottobre nel pomeriggio, per la messa in sicurezza di un edificio colpito da un incendio.

Sul posto sono state inviate due squadre del Comando, attorno alle 14.45, una dal locale distaccamento con una autopompa e una da Desio con autoscale. La via è stata temporaneamente chiusa al traffico.

