Lissone, via Carducci sempre pericolosa: investito un altro ciclista

Ciclista investito in via Carducci a Lissone all’entrata della Valassina. Stavolta il ferito, un uomo di 70 anni, se l’è cavata con un ricovero in condizioni non gravi. Nel luglio scorso nello steso punto si era verificato un incidente mortale nel quale aveva perso la vita una ragazza di 25 anni