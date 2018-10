Lissone, un’altra spaccata all’Expert: le immagini Seconda spaccata all’Expert di Lissone in pochi giorni. Ancora con un’auto usata come ariete, questa volta contro l’ingresso, e ancora intorno alle tre di notte. Ingenti i danni, bottino di smartphone e pc.

Seconda spaccata all’Expert di Lissone in pochi giorni. Ancora con un’auto usata come ariete e ancora intorno alle tre di notte. Il negozio era stato già preso d’assalto nella notte di sabato 13 ottobre. Quattro notti più tardi i ladri sono tornati in azione: le telecamere di sorveglianza hanno immortalato un pick up bianco che viene usato in retromarcia per abbattere la porta di ingresso e quattro uomini pronti a entrare per arraffare ancora smartphone e questa volta anche computer. Hanno anche colpito anche gli interni con mazze e martelli, lasciati sul posto. Molto ingenti i danni.

Il punto vendita ha pubblicato le immagini su facebook per cercare eventuali testimonianze.





Lissone: 2° FURTO AROSIO LUCE EXPERT Via Buonarroti

(Foto by Gianni Radaelli)

