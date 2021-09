Lissone: una sede tutta nuova per Brugola e un parcheggio e una piazza pedonale per la città «Era da anni che avevamo questo progetto e finalmente si potrà concretizzare- spiega Jody Brugola, presidente dell’omonima azienda-. Un’unica sede, un omaggio alla famiglia con un immobile all’avanguardia»

Nuova vita per l’area dismessa tra via Solferino e via San Martino a Lissone. La storica azienda Brugola avrà una nuova sede e per la città di Lissone è prevista la costruzione di un parcheggio pubblico con 40 nuovi posti auto e la realizzazione di una nuova piazza pedonale, oltre alla piantumazione di 40 essenze arboree e al versamento nelle casse comunali di 135mila euro che potranno essere re-investiti in servizi per il territorio.

Un vero restyling dell’area dopo l’approvazione, da parte della giunta, della convenzione per il rilascio del permesso di costruire nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione con cambio d’uso da produttivo a terziario dell’immobile di via Solferino. «Era da anni che avevamo questo progetto e finalmente si potrà concretizzare- spiega Jody Brugola, presidente dell’omonima azienda-. Un’unica sede, un omaggio alla famiglia con un immobile all’avanguardia, di carattere internazionale così come lo è l’azienda. È stata una lunga trattativa, devo ringraziare l’architetto Spinelli che mi è sempre stato accanto e spronato a non demordere, nonostante le difficoltà burocratiche, infinite che scoraggiano le iniziative imprenditoriali in Italia, l’amministrazione e la perseveranza ci ha portato ad un risultato».

Lissone, un altro rendering

Oltre alla nuova sede anche uno spazio destinato alla città e la riqualificazione di un’area dismessa. «Si tratta di un accordo che sana una questione urbanistica che si era aperta ormai quasi vent’anni fa– spiega Antonio Erba, assessore con delega alla pianificazione territoriale–. Il Comune ottiene un nuovo parcheggio, una piazza pedonale, il prolungamento di via Tripoli e nuove essenze arboree: si tratta a tutti gli effetti di rigenerare un’area che si trova proprio nelle immediate vicinanze del centro storico che incrementerà il livello di vivibilità dell’intero quartiere».

«Rispetto alla vecchia convenzione in cui si prevedeva la costruzione di edifici residenziali per un totale di 4mila metri cubi- continua l’assessore- è stata eliminata ogni possibile nuova costruzione. Anzi, si assisterà all’abbattimento di uno degli edifici degradati e al recupero dell’altro con una consistente diminuzione dell’edificato. La nuova costruzione ospiterà gli uffici direzionali di una delle più solide aziende della nostra città, generando un positivo indotto per il nostro territorio».

Lissone, la nuova sede Brugola (rendering) dovrebbe essere realizzata entro un anno

Il privato realizzerà il proseguimento della via Tripoli nel tratto compreso tra via Solferino e via San Martino con un parcheggio pubblico in superficie e l’ampliamento del parcheggio pubblico esistente lungo la via San Martino. «Penso che l’intera città potrà beneficiare di questo progetto- continua il presidente Brugola- la via Tripodi sarà ripristinata e dedicata a papà Gian Antonio Brugola, mentre la piazza in cui verranno piantumati nuovi alberi sarà in ricordo di nonno Egidio. Tutto è un omaggio alla famiglia e, visto che l’azienda è sempre più internazionale avrà una sede dignitosa in cui accorperemo tutti gli uffici e non solo. Ci sarà anche la mensa e, nel futuro sarà un aiuto anche per le persone in stato di povertà. Credo molto nella mia azienda, nel futuro e volevamo fare qualcosa anche per la comunità». Dalla metà del mese partiranno i lavori e, nel giro di un anno, la nuova sede e la zona destinata alla comunità saranno pronte.

