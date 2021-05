Web parco via rosa.ancora vandalismi ad un mese dal Sopralluogo (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, un altro attacco vandalico al giardino pubblico di via Salvatore Rosa: giochi danneggiati e palo abbattuto A un mese da un sopralluogo di amministratori ed operai per la pulizia del verde, il parco è stato nuovamente bersagliato. L’assessorato alla città vivibile informa che le operazioni di ripristino sono in corso, anche grazie a nuove risorse economiche destinate ai giardini pubblici.

Ad aprile, l’sos social lanciato da una residente della zona portò sotto i riflettori la situazione che registrò di lì a poco il sopralluogo di amministratori ed operai per la pulizia del verde e una presa d’atto dell’area. Il giardino pubblico di via Salvatore Rosa, a Lissone, nel giro di un mese è stato nuovamente bersagliato dai vandali. Ignoti hanno danneggiato pesantemente i giochi per i bambini e demolito un palo dell’illuminazione pubblica. Il degrado imperversa, purtroppo. I frequentatori tornano a chiedere intervento risolutivi.

Le poche strutture ludiche sono state gravemente danneggiate, in alcuni casi distrutte, e si segnalano, inoltre, frequentazioni quantomeno sospette che evidentemente non lasciano tranquille le persone. Il tema del decoro dei giardini della città e della loro manutenzione è ciclicamente pressante con l’arrivo della bella stagione, e non è un caso che nelle ultime settimane diversi cittadini siano tornati segnalare problemi e carenze in diverse aree verdi della città.

L’assessorato alla città vivibile informa che le operazioni di ripristino sono in corso, anche grazie a nuove risorse economiche destinate ai giardini pubblici. Non semplice dare risposte tempestive quando, in particolare, i vandali si rendono protagonisti di azioni che compromettono la riuscita degli interventi.

