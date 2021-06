Lissone, tassa rifiuti 2021 più leggera per le attività e le famiglie Riduzioni per le attività commerciali (che secondo un dato medio corrispondono al 35% della parte variabile), sia quelle per le utenze domestiche (che in media corrispondono al 13% della parte variabile).

Tariffa Rifiuti 2021: a Lissone ampliate anche alle utenze domestiche le riduzioni Tari. Confermate le riduzioni alle attività commerciali in difficoltà. Nuove modalità di pagamento tramite il sistema PagoPA. Sono queste le principali novità che riguardano la Tariffa Rifiuti dopo che nella seduta di lunedì 28 giugno il consiglio comunale ha approvato (contrari Fratelli d’Italia e Lissone in Movimento, le altre minoranze non hanno preso parte al voto) il regolamento e il piano finanziario per il 2021.

«L’approvazione della delibera da parte del consiglio comunale è un passo decisivo per consentire al bilancio comunale di sopportare il costo della Tari e di poter definire gli stanziamenti supplementari che riducono per il 2021 il costo della bolletta alle utenze domestiche e non domestiche - afferma il sindaco Concettina Monguzzi - questa decisione rappresenta un segnale di attenzione verso i lissonesi che quotidianamente cooperano per l’igiene urbana della nostra città».

Confermata l’attenzione verso le utenze non domestiche, commerciali e industriali: «L’amministrazione comunale ha mantenuto fede a quanto aveva già previsto in fase di approvazione del bilancio preventivo, con uno stanziamento straordinario di 400mila euro per venire incontro a tutte le imprese che hanno a vario titolo sofferto l’emergenza pandemica – ribadisce Domenico Colnaghi, assessore con delega alle Risorse finanziarie – come già accaduto lo scorso anno, anche nel 2021 la somma che stanziamo per agevolare le utenze non domestiche è superiore a quella che ci è stata trasferita dallo Stato, pari a 320mila euro. La scelta amministrativa è stata quella di incrementare questa dotazione finanziaria, nella certezza che in questo momento il Comune debba agire in ogni modo possibile per supportare il nostro tessuto produttivo, commerciale e artigianale».

Novità per le utenze domestiche dove il Comune ha previsto una riduzione del tributo dovuto per il 2021 stanziando risorse per 240mila euro «come segno di attenzione per il disagio che tutti i cittadini hanno dovuto vivere nel periodo pandemico e come simbolico ringraziamento per l’impegno manifestato nella raccolta differenziata, stabilmente a ridosso dell’80%. Nei fatti restituiamo quanto avevamo richiesto in più nel 2020, era un dovere morale a cui siamo felici di adempiere» precisa Colnaghi.

Sia le riduzioni per le attività commerciali (che secondo un dato medio corrispondono al 35% della parte variabile), sia quelle per le utenze domestiche (che in media corrispondono al 13% della parte variabile), saranno applicate in automatico all’emissione della prima rata 2021 prevista per il prossimo mese settembre.

Nel 2021 la tariffa resterà invariata.

Non solo: per le utenze domestiche in maggiore difficoltà, previsto un fondo straordinario di circa 90mila euro a cui i cittadini potranno accedere se in possesso di un Isee complessivo inferiore ai 10mila euro. Per ottenere tale ulteriore sconto si dovrà presentare apposita domanda per ottenere la riduzione nella seconda o terza rata.

La novità 2021 sta proprio nella multicanalità di pagamento delle rate: sarà possibile effettuare il pagamento anche attraverso internet e il sistema di tabaccherie aderenti a PagoPA, oltre che presso le banche.

