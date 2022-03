WEB lavori avanzano cancello e recinzioni ex cava Anas (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, sulla statale 36 ormai è l’ex “collinetta”: area recintata e accesso con un cancello L’obiettivo condiviso da Comune e Anas è riqualificare uno dei principali accessi alla città, creando uno spazio a disposizione di Anas, un’area verde pubblica e a seguire una soluzione definitiva ai problemi di viabilità.

Recinzione e riordino dell’area a servizio di Anas. L’evoluzione (in positivo) dei lavori relativi alla sistemazione della ormai ex “collinetta” situata nelle immediate vicinanze della strada statale 36 di Lissone si avvia sempre più verso la completa riqualificazione dell’area. L’obiettivo condiviso da Comune e Anas è come noto quello di riqualificare uno dei principali accessi alla città, creando uno spazio a disposizione di Anas, un’area verde pubblica e a seguire una soluzione definitiva ai problemi di viabilità del quartiere.

La questione del terreno situato fra via Cellini e via Mascagni si protrae da oltre trent’anni, ora finalmente si cambia: allo stato attuale, risulta completata la recinzione dell’area a servizio di Anas, il cui ingresso sarà da via Guareschi. L’area è stata completamente riordinata, è già stato posato lo strato propedeutico all’asfaltatura. Contestualmente, è stata interamente rimossa la collinetta di terra pre-esistente: il manto di terra è ora uniforme, senza più avvallamenti, con un’operazione che ha visto l’utilizzo di mezzi di movimentazione terra. Anche in questo caso, l’area è già stata recintata appositamente con un cancello di accesso collocato su via Guareschi.

