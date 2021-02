Lissone spenderà 800mila euro per mettere a norma la scuola “Alighieri” Il Comune di Lissone sta per mettere mano alla scuola primaria “Dante Alighieri” investendo 080mila euro per un profondo restyling.

Prosegue l’attenzione alle scuole del territorio da parte del Comune di Lissone che, in primavera, punta a mettere in sicurezza, nel rispetto delle norme antincendio, le scuole del complesso Volturno- Dante. Gli interventi sono finiti al centro dell’ultima commissione comunale. Nello specifico, alla “Dante Alighieri“ verrà costruita una nuova scala esterna e adeguato il sistema antincendio, dotandolo anche di allarme di evacuazione acustico. Prevista inoltre la messa a norma dell’impianto elettrico, la realizzazione di nuovi infissi, una nuova vasca per acqua per il sistema antincendio, il tutto con un investimento previsto di circa 800mila euro. In primavera, la ditta vincitrice del bando (che scadrà a breve), salvo imprevisti, darà avvio ai lavori, che avranno una durata prevista di circa quattro mesi.

