L’insediamento all’ex Motta in una foto di archivio (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone: situazione «insostenibile» per il traffico all’ex Motta, protestano residenti e Lega Torna a montare la protesta dei residenti che abitano vicino all’ex Motta: il nuovo insediamento ha portato traffico e chiedono interventi. La Lega: «Situazione insostenibile».

Via Trieste e via Zanella: torna a farsi sentire la protesta dei cittadini che abitano in questa zona della città di Lissone congestionata dal traffico. Al centro delle polemiche, ancora una volta, finisce il nuovo insediamento commerciale che secondo molti avrebbe creato un danno evidente alla vivibilità della zona, già in precedenza penalizzata dal traffico di attraversamento. I nuovi negozi sorti sull’ex area Motta fanno da inevitabile polo di attrazione ma, se da una parte hanno riqualificato un’area, dall’altra hanno comportato nuovi disagi alla circolazione stradale.

La Lega parla di “inferno” facendo riferimento al numero di auto e mezzi pesanti che creano ingorghi alla viabilità locale. Il capogruppo Fabio Meroni boccia la nascita dell’insediamento sorti sulle ceneri dell’ex Motta. «Sbagliato fare quel piccolo centro commerciale - afferma - non dobbiamo attendere la tangenzialina che non sarà la panacea di tutti i mali. Serve risolvere il problema subito, chiedo al nuovo comandante della polizia locale di metterci la testa, la situazione è insostenibile».

