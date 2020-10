Lissone, si dà fuoco nel furgone e si salva uscendo dal finestrino Soccorsi e forze dell’ordine nel pomeriggio di sabato in via Nuova Valassina a Lissone: una donna ha tentato di togliersi la vita dando fuoco al furgone, si è salvata uscendo dal finestrino.

Soccorsi e forze dell’ordine nel pomeriggio di sabato in via Nuova Valassina a Lissone dove una donna ha tentato di togliersi la vita innescando una bombola di gas gpl all’interno di un furgone. Il rogo ha bruciato il mezzo e un’auto parcheggiata a fianco, la giovane (già in cura psichiatrica) è riuscita a salvarsi uscendo dal finestrino. Sul posto i vigili del fuoco di Desio e Lissone, l’ambulanza in codice giallo, la polizia locale e la polizia di Stato.

È successo intorno alle 15.30. La donna è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Lissone vigili del fuoco via Nuova Valassina

