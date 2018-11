LISSONE: INCIDENTE VIA SAN GIORGIO 16enne in prognosi riservata (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone, scontro tra scooter e autocarro: un ragazzo in prognosi riservata Un ragazzo di 16 anni in prognosi riservata è il bilancio di un incidente stradale che nel pomeriggio di giovedì 8 novembre ha coinvolto uno scooter e un autocarro in via San Giorgio a Lissone.

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Lissone intervenuti sul luogo, unitamente ai soccorsi che, intorno alle 15, hanno trasportato in codice rosso il giovanissimo al pronto soccorso dell’ospedale “San Gerardo” di Monza. Le sue condizioni, da quanto reso noto dal comando di polizia locale, si sarebbero aggravate venerdì mattina.

