Lissone: riprendono le attività del centro anziani “Colori della vita”. Ma ci vuole il Green pass Le attività sono a numero chiuso, con inizio scaglionato per permettere all’operatore di eseguire il triage ed evitare assembramenti. Per le prenotazioni è possibile comunicare la propria adesione in loco o contattando telefonicamente le operatrici

Centro Anziani “Colori della Vita” di Lissone: riprendono le attività per tornare a socializzare, ma per accedere è richiesto il Green Pass. Un ampio ventaglio di proposte ad agosto assicureranno un ritorno alla vita sociale con attività programmate in tutti i pomeriggi della settimana, dal lunedì al venerdì, previa prenotazione obbligatoria.

Le attività sono a numero chiuso, con inizio scaglionato per permettere all’operatore di eseguire il triage ed evitare assembramenti. Per le prenotazioni è possibile comunicare la propria adesione in loco o contattando telefonicamente le operatrici (039.7397298 / 336) tutti i pomeriggi dalle 14 alle 14.30 o dalle 17 alle 18. Nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì (con inizio alle 15) ritorna la tombola con la messa in palio di gustosi premi culinari, il martedì pomeriggio (dalle 15.30 alle 16.30) sarà invece la volta di “Sportello aperto”, quattro chiacchiere fra amici davanti a una bevanda e a una dolce prelibatezza.

Il giovedì pomeriggio (dalle 14.30 alle 17) spazio al “Laboratorio Creativo”, con la possibilità di dare spazio alla propria creatività grazie a un kit di materiale d’uso fornito dall’equipe del Centro per creare lavoretti e addobbi.

Doppio appuntamento il martedì (primo turno alle 14.30, secondo turno alle 16) con “Giochi di movimento”, attività di stimolazione motoria della durata di 45 minuti.

Il giovedì inoltre si canta insieme col Karaoke, mentre tutti i giorni (dalle 15 alle 17) sarà nuovamente attivo il gioco di carte a coppie. La prenotazione sarà possibile per un massimo di 3 volte alla settimana per garantire la possibilità a tutti gli utenti di partecipare.

L’ingresso ai locali e alle attività avverrà dalle 14.30. Il Centro Anziani sarà chiuso da giovedì 12 agosto a martedì 17 agosto e riprenderà le proprie attività mercoledì 18 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA