Via Cattaneo temporaneamente a senso unico (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lissone: rifacimento marciapiedi e asfalto, via Cattaneo temporaneamente a senso unico Da lunedì 21 febbraio, presumibilmente fino al 6 marzo, la via, nel tratto tra la chiesa di San Giuseppe Artigiano e il cimitero interessato dai lavori pubblici, sarà percorribile esclusivamente a senso unico verso il cento città.

Lavori in corso, modifiche alla viabilità a Lissone. Da lunedì 21 febbraio fino a fine lavori parziali (data stimata 6 marzo) in via Cattaneo, dalla Chiesa San Giuseppe Artigiano al cimitero, si potrà solo procedere a senso unico verso il centro. Sono modifiche temporanee e strettamente necessarie ai lavori di rifacimento dei marciapiedi ed asfaltatura. L’area di cantiere sarà modulata in base ai lavori ed alla necessaria sicurezza degli operatori, senza interrompere il passaggio seppur in un senso di marcia.

«Per i temporanei disservizi ci scusiamo, ma i lavori sono necessari e come per le vie limitrofe prevedono il rifacimento integrale con fresatura, l’abbattimento delle barriere e il rifacimento della segnaletica orizzontale- dichiara il vice sindaco Marino Nava- quindi, potendo, occorre “evitare” la via Cattaneo».

