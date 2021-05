Lissone restaura il campanile della chiesa: il Comune pagherà l’intervento all’orologio Sono in corso a Lissone i lavori di restauro del campanile della chiesa: il Comune ha deciso di accollarsi il pagamento dei lavori per quanto riguarda l’orologio della torre.

Sono in corso i lavori di restauro del campanile della chiesa centrale di Lissone, attesi ormai da tempo, con il cantiere che ha modificato da mesi la viabilità in piazza Giovanni XXIII. Il Comune, a seguito di variazione di bilancio, ha deciso di accollarsi l’onere economico dell’intervento di sistemazione dell’orologio. Lo ha comunicato il sindaco Concettina Monguzzi in consiglio comunale precisando la volontà dell’amministrazione comunale di intervenire nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della torre campanaria della chiesa prepositurale, già in corso. Si tratta di lavori corposi, impegnativi anche dal punto di vista economico per la parrocchia: la spesa complessiva si aggirerà sui 600mila euro.

