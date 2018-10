Lissone, Protezione civile: plastico di 3mila pezzi dimostra l’effetto allagamento

Protezione civile in piazza a Lissone come a Monza per la manifestazione “Io non rischio”. Molta curiosità per un plastico realizzato con 3mila pezzi di lego per simulare gli effetti di un allagamento. Una mostra con le pagine de “il Cittadino” ha ricordato gli interventi nel passato della Protezione civile